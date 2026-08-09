El PRM ya tiene tres patas

Con la elección de la nueva dirección del PRM quedó dibujado el nuevo mapa del poder interno. Ya no parece haber dos grandes polos, sino, tres: el liderazgo institucional de Luis Abinader, el eje político de David Collado y Yayo Sanz Lovatón, así como el capital propio de Carolina Mejía.

La escogencia de Gloria Reyes en Organización consolidó el acuerdo entre los dos primeros, mientras que a Wellington Arnaud le reservaron la Secretaría Electoral con Luis Delgado, un premio que más de uno describió como una "colita".

La unidad ganó, pero las corrientes también quedaron contadas.