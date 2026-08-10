Faride baja el volumen

Por los predios políticos corre la versión de que Faride podría estar preparando maletas para dejar Interior y Policía. ¿Se irá? Nadie lo confirma, pero algunos leen señales.

La ministra ha bajado notablemente su exposición y ya van tres semanas sin ofrecer declaraciones, tras las reuniones de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana. Dicen los malpensados que, si viene una salida, Faride preferiría hacerlo sin el ruido que suele acompañar esa silla.

El Espía solo recuerda algo: cuando un funcionario guarda tanto silencio, los rumores hablan muchísimo más fuerte.