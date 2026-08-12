Hoy concluye la XI Reunión de la Red Regional SPAA, pero de la apertura del martes quedó una escena difícil de olvidar. El director del Inespre, David Herrera Díaz, se emocionó tanto frente al presidente Luis Abinader que los elogios se le fueron de las manos.

Dijo que el mandatario corre más que Marileidy Paulino por ganar la carrera del hambre y hasta le ofreció una "medalla radioactiva". Abinader escuchó sin interrumpir. No hizo falta. Una mirada de esas que cortan de lado pareció decir: "David, bájale dos". Si las miradas mataran, el 9-1-1 habría tenido que llegar corriendo a esa inauguración.