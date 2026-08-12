×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
El espía
    | 1 min de lectura

    Si las miradas mataran

    El freno silencioso del presidente frente a un discurso desbordado de halagos

    Hoy concluye la XI Reunión de la Red Regional SPAA, pero de la apertura del martes quedó una escena difícil de olvidar. El director del Inespre, David Herrera Díaz, se emocionó tanto frente al presidente Luis Abinader que los elogios se le fueron de las manos.

    Dijo que el mandatario corre más que Marileidy Paulino por ganar la carrera del hambre y hasta le ofreció una "medalla radioactiva". Abinader escuchó sin interrumpir. No hizo falta. Una mirada de esas que cortan de lado pareció decir: "David, bájale dos". Si las miradas mataran, el 9-1-1 habría tenido que llegar corriendo a esa inauguración.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.