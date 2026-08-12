Más tiempo para caso el Senasa

El Ministerio Público ha pedido cuatro meses más para concluir la investigación sobre Senasa, esa parte del desastre que ya tiene varios procesados. Se entiende: la auditoría acaba de terminar y todavía quedan cabos por atar. Lo curioso es lo que eso dice de Senasa 2.0, anunciado casi como la gran secuela del expediente original. Si apenas ahora aparecen los números completos, aquella abundancia verbal sobre decenas de implicados, médicos compaginados con el saqueo y nuevas revelaciones parece haber corrido bastante más rápido que las pruebas. Por ahora, Senasa 2.0 no pasa del tráiler. Mucho fuego artificial; poca pólvora judicial.

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