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El espía
    | 1 min de lectura

    Lo salva el silencio

    Jean Alain Rodríguez se ha salvado de un latigazo verbal

    Jean Alain Rodríguez se ha salvado de un latigazo verbal porque doña Miriam Germán está inmersa en labores del sector privado y, por tanto, alejada de las diatribas públicas.

    Por eso no tronó ante la afirmación del exprocurador de que su sucesora en el puesto lo visitó para buscar su apoyo cuando se sometió a evaluación para seguir como jueza de la Suprema Corte. 

    Doña Miriam ni siquiera cabildeó el apoyo de sus colegas miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y se hace cuesta arriba pensar que iría donde Jean Alain luego de desbaratarle el muñeco de Odebrecht.

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