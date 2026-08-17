Decretos que no duermen

En Palacio, al parecer, los decretos padecen de insomnio. Últimamente, nombramientos y destituciones salen entre la medianoche y la madrugada, cuando el país entero duerme. Nadie discute la facultad presidencial de mover sus fichas a cualquier hora. Pero cuesta entender tanta afición por la nocturnidad. ¿Qué ocurriría si un decreto esperara hasta las 8:00 de la mañana? ¿Perdería vigencia? ¿Escaparía el destituido? En política, las formas también comunican. Anunciar decisiones importantes mientras el país duerme alimenta rumores y suspicacias. Quizás en Palacio descubrieron algo que ignorábamos: que después de medianoche los decretos salen mejor. ¿Será que la madrugada pregunta menos?

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