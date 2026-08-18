Cinco meses han pasado desde que cerró la convocatoria de Becas Nacionales del Mescyt y los aspirantes todavía esperan los resultados. Para muchos jóvenes no se trata de simple impaciencia: de esa respuesta depende continuar sus estudios y tomar decisiones sobre su futuro académico.

La demora comienza, además, a despertar preguntas incómodas sobre la transparencia del proceso y posibles criterios políticos en la selección. Si las evaluaciones concluyeron, ¿por qué no publicarlas? Y si todavía no terminan, ¿qué explica cinco meses de dilación? El calendario académico avanza. Los estudiantes esperan. ¿Qué espera el Mescyt?