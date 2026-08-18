×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
El espía
    | 1 min de lectura

    ¿Qué espera el Mescyt?

    El silencio del Mescyt frena los planes académicos de miles de jóvenes

    Cinco meses han pasado desde que cerró la convocatoria de Becas Nacionales del Mescyt y los aspirantes todavía esperan los resultados. Para muchos jóvenes no se trata de simple impaciencia: de esa respuesta depende continuar sus estudios y tomar decisiones sobre su futuro académico.

    La demora comienza, además, a despertar preguntas incómodas sobre la transparencia del proceso y posibles criterios políticos en la selección. Si las evaluaciones concluyeron, ¿por qué no publicarlas? Y si todavía no terminan, ¿qué explica cinco meses de dilación? El calendario académico avanza. Los estudiantes esperan. ¿Qué espera el Mescyt?

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.