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El espía
    | 1 min de lectura

    Cuando la información se "secuestra"

    El periodismo frente al muro del ocultamiento y las mentiras institucionales

    Una de las funciones de un relacionista público debe ser garantizar el vínculo de la institución con la sociedad y, por supuesto, con la prensa. Pero resulta que algunos "profesionales" lo que se dedican es a torpedear la labor de los medios de comunicación "secuestrando" informaciones requeridas, dando largas para vencer por cansancio o simplemente hablando mentiras.

    Eso muestra su deficiencia y la falta de una política de transparencia de las instituciones públicas. El que tenga oídos, que oiga.

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