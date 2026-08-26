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El espía
    | 1 min de lectura

    ¿Ni por cortesía?

    Silencio de prensa partidaria genera indignación en aspirante presidencial peledeísta

    El pique de Francisco Javier García no necesitó traducción. Al aspirante presidencial peledeísta le dio pena, vergüenza y hasta indignación que los medios de su propio partido ignoraran el debate del pasado domingo.

    Y no fue por falta de plataformas: según recordó, el PLD tiene medios, departamentos de prensa y canales suficientes para enterarse. Lo curioso es que más de 20 medios externos sí supieron de la actividad.

    Francisco Javier dejó entonces una pregunta con filo: ¿ni por cortesía? Cuando el fuego viene desde dentro, el silencio también hace ruido. Y bastante.

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