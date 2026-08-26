¿Ni por cortesía?
Silencio de prensa partidaria genera indignación en aspirante presidencial peledeísta
El pique de Francisco Javier García no necesitó traducción. Al aspirante presidencial peledeísta le dio pena, vergüenza y hasta indignación que los medios de su propio partido ignoraran el debate del pasado domingo.
Y no fue por falta de plataformas: según recordó, el PLD tiene medios, departamentos de prensa y canales suficientes para enterarse. Lo curioso es que más de 20 medios externos sí supieron de la actividad.
Francisco Javier dejó entonces una pregunta con filo: ¿ni por cortesía? Cuando el fuego viene desde dentro, el silencio también hace ruido. Y bastante.