El pleito de la mayoría

José David Báez apenas estrenaba la vocería de la Fuerza del Pueblo cuando Alfredo Pacheco decidió explicarle, sin anestesia, cómo funciona la aritmética congresual: "Cuando usted tenga mayoría, lo hace". Y ahí ardió Troya.

El opositor reclamó comisiones, Pacheco recordó quién preside y aquello terminó pareciendo más un ring que un hemiciclo. Los verdes se marcharon llamándolo "dictador". Pacheco, curtido en estas lides, ni se despeinó.

Moraleja para el nuevo vocero: en la Cámara se puede tener razón, argumentos y pulmones... pero la mayoría todavía tiene el martillo.