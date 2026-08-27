El pleito de la mayoría
La prueba de fuego del nuevo vocero de la FP ante la mayoría del oficialismo en el Congreso
José David Báez apenas estrenaba la vocería de la Fuerza del Pueblo cuando Alfredo Pacheco decidió explicarle, sin anestesia, cómo funciona la aritmética congresual: "Cuando usted tenga mayoría, lo hace". Y ahí ardió Troya.
El opositor reclamó comisiones, Pacheco recordó quién preside y aquello terminó pareciendo más un ring que un hemiciclo. Los verdes se marcharon llamándolo "dictador". Pacheco, curtido en estas lides, ni se despeinó.
Moraleja para el nuevo vocero: en la Cámara se puede tener razón, argumentos y pulmones... pero la mayoría todavía tiene el martillo.