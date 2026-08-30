Fuego morado
En el PLD parece que el debate que no quisieron promover terminó provocando otro, pero puertas adentro
En el PLD parece que el debate que no quisieron promover terminó provocando otro, pero puertas adentro. Francisco Javier García cuestionó el silencio de los medios morados y Cristina Lizardo salió con reglamentos, circulares y hasta "blindaje" del proceso.
Francisco Javier devolvió la pelota: esos medios no los controla la comisión, sino, la Secretaría General. ¡Ay! Y como si faltara sazón, recordó que reconocer un error evita repetirlo.
Entre cartas, aclaraciones y competencias, el debate presidencial terminó siendo lo de menos. Los morados buscaban escoger candidato, pero parece que primero tendrán que aclarar quién manda dónde.