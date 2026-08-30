Fuego morado

En el PLD parece que el debate que no quisieron promover terminó provocando otro, pero puertas adentro. Francisco Javier García cuestionó el silencio de los medios morados y Cristina Lizardo salió con reglamentos, circulares y hasta "blindaje" del proceso.

Francisco Javier devolvió la pelota: esos medios no los controla la comisión, sino, la Secretaría General. ¡Ay! Y como si faltara sazón, recordó que reconocer un error evita repetirlo.

Entre cartas, aclaraciones y competencias, el debate presidencial terminó siendo lo de menos. Los morados buscaban escoger candidato, pero parece que primero tendrán que aclarar quién manda dónde.