Una Agenda con horas extras

El presidente Luis Abinader cerró ayer LA Agenda Semanal con una confesión que arrancó sonrisas: el espacio está quedando largo y prometió que tratarán de mejorar los tiempos. Y razones tiene. La jornada comenzó a las 5:15 de la tarde y terminó cerca de las 7:30 de la noche.

Más de dos horas de ministros, directores, cifras, obras, preguntas y explicaciones ponen a prueba hasta al periodista más disciplinado. La Agenda busca acercar la gestión a la gente, pero parece que ahora también necesita una agenda... para controlar el reloj.