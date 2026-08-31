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El espía
    | 1 min de lectura

    Una Agenda con horas extras

    Abinader promete acortar la duración de LA Agenda Semanal

    El presidente Luis Abinader cerró ayer LA Agenda Semanal con una confesión que arrancó sonrisas: el espacio está quedando largo y prometió que tratarán de mejorar los tiempos. Y razones tiene. La jornada comenzó a las 5:15 de la tarde y terminó cerca de las 7:30 de la noche.

    Más de dos horas de ministros, directores, cifras, obras, preguntas y explicaciones ponen a prueba hasta al periodista más disciplinado. La Agenda busca acercar la gestión a la gente, pero parece que ahora también necesita una agenda... para controlar el reloj.

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