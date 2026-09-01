¿Medio libre o privilegio?
El exembajador Donni Santana, condenado por incesto, podrá trabajar de lunes a jueves y regresar a prisión los fines de semana
El exembajador Donni Santana, condenado por incesto, podrá trabajar de lunes a jueves y regresar a prisión los fines de semana. El beneficio del Medio Libre, contemplado en el artículo 153 de la Ley 113-21, podrá tener sustento legal, pero casos como este obligan a cuestionar sus alcances.
¿Debe aplicarse igual frente a delitos sexuales tan graves, especialmente cuando la víctima es menor? La justicia también debe medir el mensaje que envía. Para familiares y una sociedad indignada, cuesta entender que una condena de esta naturaleza termine cumpliéndose, parcialmente, fuera de prisión.