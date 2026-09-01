×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
El espía
    | 1 min de lectura

    ¿Medio libre o privilegio?

    El exembajador Donni Santana, condenado por incesto, podrá trabajar de lunes a jueves y regresar a prisión los fines de semana

    El exembajador Donni Santana, condenado por incesto, podrá trabajar de lunes a jueves y regresar a prisión los fines de semana. El beneficio del Medio Libre, contemplado en el artículo 153 de la Ley 113-21, podrá tener sustento legal, pero casos como este obligan a cuestionar sus alcances.

    ¿Debe aplicarse igual frente a delitos sexuales tan graves, especialmente cuando la víctima es menor? La justicia también debe medir el mensaje que envía. Para familiares y una sociedad indignada, cuesta entender que una condena de esta naturaleza termine cumpliéndose, parcialmente, fuera de prisión.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.