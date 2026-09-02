¿Y la supervisión?

Resulta preocupante que una fábrica ilegal de alcohol reincidente pudiera volver a operar en San Cristóbal, sin que las autoridades actuaran oportunamente. El establecimiento ya había sido intervenido y, aun así, retomó actividades hasta que el Ministerio de Industria y Comercio desmanteló nuevamente la estructura.

La pregunta es inevitable: ¿Dónde estaban los controles y el seguimiento? Proteger al consumidor no puede limitarse a reaccionar cuando otra institución descubre la irregularidad. Si existe reincidencia, mayor debería ser la vigilancia.