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El espía
    | 1 min de lectura

    ¿Y la supervisión?

    Falta de seguimiento oficial permite la reoperación de una alcoholera ilegal en San Cristóbal

    Resulta preocupante que una fábrica ilegal de alcohol reincidente pudiera volver a operar en San Cristóbal, sin que las autoridades actuaran oportunamente. El establecimiento ya había sido intervenido y, aun así, retomó actividades hasta que el Ministerio de Industria y Comercio desmanteló nuevamente la estructura.

    La pregunta es inevitable: ¿Dónde estaban los controles y el seguimiento? Proteger al consumidor no puede limitarse a reaccionar cuando otra institución descubre la irregularidad. Si existe reincidencia, mayor debería ser la vigilancia.

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