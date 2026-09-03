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El espía
    | 1 min de lectura

    Cuando los números incomodan

    El proyecto de Félix Bautista plantea cambiar las reglas de juego y darle más peso al voto individual

    El senador Félix Bautista quiere mandar el método D´Hondt al museo y que los cargos se ganen por mayoría simple. Su proyecto toca una tecla sensible: que llegue quien consiga más votos y no necesariamente quien resulte favorecido por las matemáticas partidarias.

    La propuesta suena democrática, pero abre una pregunta sabrosa: ¿estarán los partidos dispuestos a soltar una fórmula que tanto poder concede a las organizaciones? Porque una cosa es defender que mande el elector y otra cuando las cuentas internas aconsejan lo contrario.

    Ahora veremos quiénes aman de verdad el voto directo.

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