Cuando los números incomodan

El senador Félix Bautista quiere mandar el método D´Hondt al museo y que los cargos se ganen por mayoría simple. Su proyecto toca una tecla sensible: que llegue quien consiga más votos y no necesariamente quien resulte favorecido por las matemáticas partidarias.

La propuesta suena democrática, pero abre una pregunta sabrosa: ¿estarán los partidos dispuestos a soltar una fórmula que tanto poder concede a las organizaciones? Porque una cosa es defender que mande el elector y otra cuando las cuentas internas aconsejan lo contrario.

Ahora veremos quiénes aman de verdad el voto directo.