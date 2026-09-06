El calor también se juramentó

El acto del PRM en el Club San Carlos tuvo discursos, aplausos, juramentación... y un invitado que nadie convocó: el calor. Ese sí llegó temprano, ocupó primera fila y no dio tregua.

Entre abanicos improvisados, pañuelos y rostros sudorosos, más de un dirigente y encumbrado funcionario olvidó por un instante la solemnidad partidaria para exclamar: "¡Ave María Purísima, pero qué calor!".

Y es que allí no hubo aire acondicionado capaz de competir. Por suerte, nadie propuso someter el asunto a votación. Con semejante temperatura, hasta la oposición habría aprobado una resolución de emergencia.