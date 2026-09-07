Nuevas energías

¡Vaya sorpresa! Ricardo de los Santos, presidente del Senado, será el coordinador de la campaña de Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional. La designación no pasa inadvertida. El senador por Sánchez Ramírez, exitoso empresario del transporte y reconocido operador político, ha demostrado destreza durante los períodos que lleva al frente de la Cámara Alta. Pero que ahora asuma una responsabilidad tan estratégica revela mucho más que cercanía partidaria. ¿Estamos ante una señal temprana sobre el rumbo de la sucesión presidencial? ¿O se trata simplemente de fortalecer una maquinaria que comienza a tomar forma? En política, pocas decisiones son casuales, y esta, ciertamente, despierta gran curiosidad.

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