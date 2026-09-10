Leer no da likes

Cinco jóvenes superaron las 240 horas leyendo en voz alta, para intentar devolverle a República Dominicana un récord Guinness. Pero semejante esfuerzo parece no competir bien en el mercado de los "likes" y las visualizaciones.

La hazaña ha pasado casi de puntillas por unas redes donde cualquier chisme, pleito o disparate encuentra audiencia inmediata.

Algo anda mal cuando el talento, la disciplina y la resistencia de jóvenes entregados a los libros despiertan menos interés que la banalidad de turno. Quizás el récord más difícil sea lograr que una buena noticia también se vuelva viral.