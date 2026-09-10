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El espía
    | 1 min de lectura

    Leer no da likes

    Esfuerzo de jóvenes lectores recibe escasa atención en las plataformas digitales

    Cinco jóvenes superaron las 240 horas leyendo en voz alta, para intentar devolverle a República Dominicana un récord Guinness. Pero semejante esfuerzo parece no competir bien en el mercado de los "likes" y las visualizaciones.

    La hazaña ha pasado casi de puntillas por unas redes donde cualquier chisme, pleito o disparate encuentra audiencia inmediata.

    Algo anda mal cuando el talento, la disciplina y la resistencia de jóvenes entregados a los libros despiertan menos interés que la banalidad de turno. Quizás el récord más difícil sea lograr que una buena noticia también se vuelva viral.

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