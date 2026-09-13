Danilo Medina puso una raya: el PLD trabajará por quien gane la consulta del 18 de octubre. Pero Abel Martínez, que decidió no medirse en ese proceso, avisa que seguirá recorriendo el país y que se medirá con quien resulte vencedor.

¡Y ahí es que zumba el avispero morado! Porque, mientras desde la presidencia partidaria se intenta cerrar filas alrededor de un candidato, Abel mantiene vivas sus aspiraciones para 2028.

Si esto es unidad, habrá que ver qué pasa cuando llegue octubre. Por ahora, las abejas siguen inquietas y los aguijones, afilados.