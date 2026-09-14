×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
El espía
    | 1 min de lectura

    Se mueve el tablero morado

    Recomposición interna en el PLD reduce la nómina de precandidatos presidenciales

    La procesión morada apenas comienza y ya algunos están dejando su vela para alumbrar a otro santo. Luis de León y Charles Mariotti declinaron y pasaron a respaldar a Gonzalo Castillo.

    De ocho aspirantes iniciales quedan cuatro, incluido el exministro. Y faltan meses para la consulta. ¿Llegarán todos a la meta o habrá nuevas adhesiones en el camino?

    Por si faltaban señales, en las redes apareció Leonel Fernández muy cordial junto a Francisco Javier García. En política no hay fotos inocentes y, cuando el PLD se revoluciona, hasta los reencuentros levantan sospechas.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.