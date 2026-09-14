Se mueve el tablero morado

La procesión morada apenas comienza y ya algunos están dejando su vela para alumbrar a otro santo. Luis de León y Charles Mariotti declinaron y pasaron a respaldar a Gonzalo Castillo.

De ocho aspirantes iniciales quedan cuatro, incluido el exministro. Y faltan meses para la consulta. ¿Llegarán todos a la meta o habrá nuevas adhesiones en el camino?

Por si faltaban señales, en las redes apareció Leonel Fernández muy cordial junto a Francisco Javier García. En política no hay fotos inocentes y, cuando el PLD se revoluciona, hasta los reencuentros levantan sospechas.