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El espía
    | 1 min de lectura

    Landrón se resbala con la reelección

    Críticas a las declaraciones sobre la permanencia de Luis Abinader en el poder

    Al doctor Julio César Landrón se le fue la mano con el entusiasmo. Un profesional bien valorado, con una gestión que puede exhibir resultados, no necesitaba lamentar que Luis Abinader no pueda aspirar a un tercer mandato. Mucho menos cuando fue el propio presidente quien impulsó el candado constitucional para impedirlo.

    ¿Para qué meterse en esa camisa de once varas? Si quería reconocer el respaldo de Abinader a la salud, razones tenía de sobra. Pero de ahí a suspirar por cuatro años más, hay un trecho. A veces, el mejor elogio es saber dónde detenerse.

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