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El espía
    | 1 min de lectura

    Cuentan cabezas antes de tiempo

    Aspirantes a la candidatura presidencial del PRM aceleran la sumatoria de apoyo

    En el PRM la carrera por el 2028 parece haber comenzado antes de tiempo. Los proyectos presidenciales suman dirigentes, exhiben respaldos y cuentan cabezas, mientras otros corren a desmentir adhesiones que nunca autorizaron.

    Un dirigente tuvo que enviar una nota para aclarar que no ha comprometido su apoyo con ningún aspirante.

    Mientras tanto, otro aspirante muestra músculo con nuevas adhesiones, varias provenientes del sector Salud. Y hasta por París hay movimientos. Faltan meses para la convención, pero sobran nervios y laborantismo.

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