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El espía
    | 1 min de lectura

    El menú de las alianzas

    La ingeniería electoral se adelanta entre el oficialismo y la oposición

    La política dominicana parece haber entrado en temporada de combinaciones. Ayer apareció Carolina-Gonzalo; hoy circulan Abel-Leonel y Leonel-Omar, mientras desde La Vega reclaman que FP y PLD se abracen desde las municipales hasta la presidencial. Hay fórmulas para todos los gustos, colores y viejos desencuentros. El menú de 2028 se está llenando mucho antes de abrir el restaurante.

    Lo curioso es que tantos cocineros haciendo cuentas podrían estar revelando una preocupación común: que los números todavía no cuadran. Hay mucha oferta sobre la mesa. Falta saber si habrá comensales... y cuidado con algún plato recalentado.

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