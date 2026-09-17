El menú de las alianzas

La política dominicana parece haber entrado en temporada de combinaciones. Ayer apareció Carolina-Gonzalo; hoy circulan Abel-Leonel y Leonel-Omar, mientras desde La Vega reclaman que FP y PLD se abracen desde las municipales hasta la presidencial. Hay fórmulas para todos los gustos, colores y viejos desencuentros. El menú de 2028 se está llenando mucho antes de abrir el restaurante.

Lo curioso es que tantos cocineros haciendo cuentas podrían estar revelando una preocupación común: que los números todavía no cuadran. Hay mucha oferta sobre la mesa. Falta saber si habrá comensales... y cuidado con algún plato recalentado.