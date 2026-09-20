Campaña sin campaña

Al parecer, la Junta Central Electoral tiene tantos asuntos entre manos que no alcanza a mirar lo que ocurre a su alrededor. Este fin de semana hubo juramentación de coordinadores de campaña y, en un hotel de la capital, actividad de un aspirante opositor. Y faltan casi dos años para las elecciones de 2028.

La campaña, según la legislación electoral, tiene sus tiempos, aunque algunos partidos parecen manejar otro calendario.

El Espía se pregunta: ¿la JCE no está viendo el proselitismo adelantado o decidió mirar hacia otro lado? Porque campaña parece; campaña todavía no es.