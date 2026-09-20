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El espía
    | 1 min de lectura

    Campaña sin campaña

    Proselitismo adelantado bajo la lupa de la JCE

    Al parecer, la Junta Central Electoral tiene tantos asuntos entre manos que no alcanza a mirar lo que ocurre a su alrededor. Este fin de semana hubo juramentación de coordinadores de campaña y, en un hotel de la capital, actividad de un aspirante opositor. Y faltan casi dos años para las elecciones de 2028.

    La campaña, según la legislación electoral, tiene sus tiempos, aunque algunos partidos parecen manejar otro calendario.

    El Espía se pregunta: ¿la JCE no está viendo el proselitismo adelantado o decidió mirar hacia otro lado? Porque campaña parece; campaña todavía no es.

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