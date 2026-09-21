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El espía
    | 1 min de lectura

    ¿Curándose en salud?

    Dirigente morado solicitará a líderes partidarios no intervenir en las decisiones del PLD

    Francisco Javier García anunció que tocará las puertas de los presidentes de todos los partidos para pedirles que no metan la cuchara en el proceso interno del PLD. La pregunta cae sola: ¿vio algo que los demás todavía no hemos visto?

    La consulta morada ya tiene suficientes movimientos, adhesiones y sobresaltos propios como para importar manos ajenas. Pero Francisco parece decidido a poner candado antes de que aparezca el ladrón.

    ¿Precaución política o recordó aquello de mantenerse alerta para que nadie le haga "coca"?

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