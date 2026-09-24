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El espía
    | 1 min de lectura

    La motosierra

    El desmentido sobre la salida de Eduardo Fernández y la carta de renuncia

    En sus memorias de reciente publicación, Carlos Despradel disipa las acusaciones veladas de que le serruchó el palo a su antecesor en la gobernación del Banco Central y de quien era asesor, Eduardo Fernández. Vino a enterarse de que lo habían designado cuando tenía ya redactada una carta de renuncia en solidaridad con el gobernador renunciante.

    Pero tira al pecho al señalar que Antonio Guzmán lo mantuvo en el puesto "a pesar de todas las opiniones negativas que sobre mi persona le seguían diciendo algunos de sus colaboradores más cercanos, incluso algunos amigos míos". ¿Y quiénes serían los de la motosierra?

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