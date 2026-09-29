Extraños gestos en tribunales

Algunos médicos imputados en Senasa 2.0 mostraron semblantes relajados y hasta sonrientes mientras eran trasladados al tribunal para conocerles la medida de coerción.

Este fue el caso, por ejemplo, del exsubdirector del Hospital Darío Contreras, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, quien no parecía estar enfrentando imputaciones tan delicadas, como reclamar por servicios no realizados a la ARS que posee el mayor número de los dominicanos más desposeídos.

¿Será una mala jugada que le hacen los nervios al ortopeda traumatólogo?