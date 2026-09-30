Desde que se inventaron las excusas, todo el mundo queda bien. Difícil, empero, que al PLD aplique con la explicación para suspender la consulta que determinaría su candidatura presidencial.

Eso de que no contaban con los equipos necesarios genera muchas dudas. Porque, ¿no se conocía de antemano de esa carencia? Si desconocida, entonces hubo mala planificación.

No hay que darle muchas vueltas al asunto. En el partido morado soplan vientos internos con características de huracanes. La verdad monda y lironda, es que no hay condiciones para someter el partido a una prueba que podría ser traumática.

Francisco Javier no se dejará crucificar.