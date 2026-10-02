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El espía
    | 1 min de lectura

    Nadie supervisa eso

    Tragedia en Hato Mayor reabre el debate sobre la supervisión de los juegos mecánicos

    Una niña murió en Hato Mayor al caer de un juego mecánico y otras dos resultaron heridas. La tragedia dejó una frase del senador Venerado Castillo que debería encender todas las alarmas: "Nadie supervisa eso".

    Ahora el Senado discute un proyecto para regular estos aparatos. Pero la pregunta queda dando vueltas: ¿por qué siempre después? Sobran leyes que nacen al calor de una desgracia y faltan controles capaces de evitarla.

    Cuando se trata de la seguridad de la gente y más aún de niños, reaccionar tarde también tiene consecuencias.

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