Una niña murió en Hato Mayor al caer de un juego mecánico y otras dos resultaron heridas. La tragedia dejó una frase del senador Venerado Castillo que debería encender todas las alarmas: "Nadie supervisa eso".

Ahora el Senado discute un proyecto para regular estos aparatos. Pero la pregunta queda dando vueltas: ¿por qué siempre después? Sobran leyes que nacen al calor de una desgracia y faltan controles capaces de evitarla.

Cuando se trata de la seguridad de la gente y más aún de niños, reaccionar tarde también tiene consecuencias.