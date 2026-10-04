La margarita de Raquel

En el PRM, unos quieren contar encuestas y otros, votos. Los seguidores de David Collado sugieren ahorrarse las primarias; los de Carolina Mejía recuerdan que las reglas no son un adorno. Mientras tanto, Raquel Peña deshoja la margarita: aspiro, no aspiro, aspiro... Pero la vacilación también habla. Mantener abierta la posibilidad de competir obliga a los demás a contar con ella y evita que la sucesión se reduzca a un duelo entre dos.

La vicepresidenta todavía no termina de arrancar los pétalos, pero ya ocupa espacio en el jardín. Y nadie debería confundir una margarita sin deshojar con una candidatura descartada. En política, esperar también puede ser una jugada calculada.