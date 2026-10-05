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El espía
    | 1 min de lectura

    Un curso con esposas

    El uso de convocatorias de capacitación en Washington como señuelo de captura internacional

    La DEA investiga, la DNCD colabora y dos de sus agentes terminan presos en Miami. Los invitaron a un curso en Washington, pero la capacitación tenía otro programa: echarles mano. El señuelo funcionó de maravilla.

    Ahora bien, si las autoridades dominicanas ayudaron a comprobar las sospechas, ¿por qué no los detuvieron aquí para que respondieran ante la justicia dominicana? Porque investigar juntos y mandar a los investigados a que los apresen fuera deja una incómoda pregunta sobre la confianza en nuestra justicia.

    ¿La cooperación incluía también reservarles los asientos y despedirlos en el aeropuerto? Ah, yo no sé.

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