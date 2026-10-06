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El espía
    | 1 min de lectura

    Una redada de sensatez

    La prudencia prevaleció sobre el espectáculo en el partido entre Dominicana y Haití

    ¡Vaya oportunidad que perdió Migración! Un estadio lleno por el choque entre las selecciones dominicana y haitiana, y ni una redada. ¿Anjá?

    Quien así piense es un desorejado. Celebremos que la autoridad dejara la provocación fuera de juego y pusiera la sensatez de titular. Una intervención entre fanáticos exaltados habría podido encender un motín, con consecuencias violentas y ningún favor a la ley. Gobernar también consiste en saber cuándo contenerse. La prudencia no equivale a debilidad, aunque algunos confundan autoridad con espectáculo.

    Menos mal que los tiempos de «loquitos viejos» son historia. No hay que resucitarlos con empujones, correderas y apetito viral.

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