Una redada de sensatez

¡Vaya oportunidad que perdió Migración! Un estadio lleno por el choque entre las selecciones dominicana y haitiana, y ni una redada. ¿Anjá?

Quien así piense es un desorejado. Celebremos que la autoridad dejara la provocación fuera de juego y pusiera la sensatez de titular. Una intervención entre fanáticos exaltados habría podido encender un motín, con consecuencias violentas y ningún favor a la ley. Gobernar también consiste en saber cuándo contenerse. La prudencia no equivale a debilidad, aunque algunos confundan autoridad con espectáculo.

Menos mal que los tiempos de «loquitos viejos» son historia. No hay que resucitarlos con empujones, correderas y apetito viral.