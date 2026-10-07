Recetas sin regalitos

Se avecinan tiempos difíciles para quienes acostumbran a conquistar recetas médicas con regalitos, viajes y otras atenciones. Un proyecto depositado en el Congreso pretende cerrarles el grifo a los incentivos que condicionan la prescripción de medicamentos.

Y la cosa no es juego: las multas podrían alcanzar hasta 400 salarios mínimos. Pero el Espía se pregunta: ¿quién vigilará lo que ocurre detrás de las puertas de los consultorios? Porque una cosa es prohibir las prebendas sobre el papel y otra muy distinta acabar con ciertas costumbres que llevan años recetándose sin control alguno.