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El espía
    | 1 min de lectura

    Patronales con esposas

    Lo que debía ser una fiesta patronal en Elías Piña terminó con una diputada esposada por la Policía Nacional

    Lo que debía ser una fiesta patronal en Elías Piña terminó con una diputada esposada por la Policía Nacional. Millys Martínez pasó de disfrutar las celebraciones a protagonizar un incidente que merece explicaciones.

    Todo habría comenzado por una intervención policial ante el volumen de una música. Pero una cosa es hacer cumplir la ley y otra, desconocer los procedimientos.

    ¿Se excedieron los agentes o intervino indebidamente la legisladora? La inmunidad parlamentaria tampoco significa licencia para desafiar a la autoridad. Lo ocurrido exige una investigación transparente, porque ni el uniforme ni la investidura están por encima de la ley.

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