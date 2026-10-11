Patronales con esposas

Lo que debía ser una fiesta patronal en Elías Piña terminó con una diputada esposada por la Policía Nacional. Millys Martínez pasó de disfrutar las celebraciones a protagonizar un incidente que merece explicaciones.

Todo habría comenzado por una intervención policial ante el volumen de una música. Pero una cosa es hacer cumplir la ley y otra, desconocer los procedimientos.

¿Se excedieron los agentes o intervino indebidamente la legisladora? La inmunidad parlamentaria tampoco significa licencia para desafiar a la autoridad. Lo ocurrido exige una investigación transparente, porque ni el uniforme ni la investidura están por encima de la ley.