Obispo antes de tiempo

Hace meses que a monseñor Carlos Morel Diplán lo vienen llamando "el obispo", aunque el titular de la Arquidiócesis de Santo Domingo era Francisco Ozoria. Morel Diplán ocupaba el puesto de arzobispo coadjutor, una posición que lo colocaba como sucesor designado.

Pero parece que algunos decidieron adelantarse a los acontecimientos. En determinados círculos eclesiásticos, el tratamiento de "el obispo" se fue reservando cada vez más para Morel Diplán, como si el relevo ya se hubiera producido.

Y es que su llegada al cargo no dependía de una elección ni de una competencia entre aspirantes. La sucesión estaba prevista.