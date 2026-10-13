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El espía
    | 1 min de lectura

    ¿Memoria corta o un clon?

    Las contradicciones del ministro de Agricultura frente al expediente del DR-CAFTA

    El ministro de Agricultura desmintió a Danilo Medina sobre las gestiones para aplazar hasta 2035 la apertura comercial del arroz bajo el DR-CAFTA. Pero hay un detalle incómodo: las crónicas de entonces lo sitúan participando en reuniones sobre el tema, cuando presidía Fenarroz y asesoraba honoríficamente al ministro Osmar Benítez.

    ¿Se le borró aquel capítulo de la memoria o tenía un clon que asistía por él? Con tantos avances de la inteligencia artificial, cualquier cosa parece posible. Lo difícil será convencer a las hemerotecas de que también tienen problemas de memoria.

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