¿Memoria corta o un clon?

El ministro de Agricultura desmintió a Danilo Medina sobre las gestiones para aplazar hasta 2035 la apertura comercial del arroz bajo el DR-CAFTA. Pero hay un detalle incómodo: las crónicas de entonces lo sitúan participando en reuniones sobre el tema, cuando presidía Fenarroz y asesoraba honoríficamente al ministro Osmar Benítez.

¿Se le borró aquel capítulo de la memoria o tenía un clon que asistía por él? Con tantos avances de la inteligencia artificial, cualquier cosa parece posible. Lo difícil será convencer a las hemerotecas de que también tienen problemas de memoria.