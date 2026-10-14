Servicio a domicilio

¡Qué maravilla de sistema penitenciario! En Najayo y Puerto Plata, las cárceles parecen contar con un eficiente servicio de entregas a domicilio. Drogas, celulares y armas blancas llegan volando por encima de los muros, sin necesidad de pasar por recepción.

El ingenioso mecanismo tiene hasta nombre: bombardeo de palomas. Y si algún pedido falla, en Najayo los internos pueden fabricar sus propias armas con materiales de la prisión. ¡Eso sí es autosuficiencia!

Mientras tanto, las autoridades hablan de rehabilitación. Habrá que preguntarles si también piensan rehabilitar la seguridad, porque parece que se les escapó.