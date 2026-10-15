La unidad a prueba

Desde Italia, el presidente Luis Abinader llamó a los aspirantes presidenciales del PRM a preservar la unidad y evitar los ataques entre compañeros. Un mensaje oportuno, porque la carrera hacia el 2028 comienza a despertar entusiasmos y algunas rivalidades.

El presidente del PRM procura recordar que la competencia interna no debe convertirse en una batalla campal. Ahora falta ver si los aspirantes toman el consejo o si las ambiciones terminan hablando más alto.

Después de todo, en política todos defienden la unidad, aunque algunos parecen entenderla mejor cuando los demás se ponen de acuerdo con ellos.