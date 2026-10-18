De animales marinos

El Ministerio Público persigue la corrupción con un empeño que también debería dedicar a los abusadores de niñas. En el caso de Yosnely Álvarez, la Fiscalía no se querelló contra el padrastro señalado por abusar de ella. Si Conani no lo hace, todo queda en haber ingresado a la víctima en un hogar de paso, mientras el presunto agresor sigue en la calle. ¿Esa era toda la respuesta?

La abulia no funciona cuando una niña necesita protección y justicia. Tampoco se combate la impunidad dejando que otra institución tome la iniciativa. Para perseguir al padrastro no deberían hacer falta titulares, presión pública ni una operación con nombre de animal marino.