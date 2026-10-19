El que se va...

Un audio filtrado de una asamblea del PLD ha puesto a correr las preguntas. Danilo Medina advirtió sobre dirigentes que estarían negociando alianzas a espaldas del partido y dejó claro que quien quiera irse tiene las puertas abiertas.

Pero, ¿a quién le habla el expresidente? ¿Sabe de conversaciones secretas o simplemente está marcando territorio? Lo curioso es que nadie ha dado nombres, pero el mensaje parece tener destinatarios. Danilo recordó que las alianzas las aprueba el Comité Político. Ahora falta saber quiénes andan buscando pareja sin pedir permiso en la casa morada.