Un temblor en el PRM

Chú Vásquez soltó una frase en la radio y provocó un terremoto en el oficialismo. Bastó cuestionar la trayectoria partidaria de un presidenciable para que sus seguidores salieran en defensa del aludido.

La sacudida llegó a las redes y, seguramente, a los siempre agitados grupos de WhatsApp. Lo curioso es que el temblor ocurre justo cuando Abinader pide unidad y prudencia.

Parece que algunos escucharon el llamado, pero hicieron lo contrario. ¿Tendrá el presidente que dar un golpe sobre la mesa o dejará que sus compañeros sigan moviendo las placas tectónicas del PRM?