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    | 1 min de lectura

    Un temblor en el PRM

    Chú Vásquez soltó una frase en la radio y provocó un terremoto en el oficialismo

    Chú Vásquez soltó una frase en la radio y provocó un terremoto en el oficialismo. Bastó cuestionar la trayectoria partidaria de un presidenciable para que sus seguidores salieran en defensa del aludido.

    La sacudida llegó a las redes y, seguramente, a los siempre agitados grupos de WhatsApp. Lo curioso es que el temblor ocurre justo cuando Abinader pide unidad y prudencia.

    Parece que algunos escucharon el llamado, pero hicieron lo contrario. ¿Tendrá el presidente que dar un golpe sobre la mesa o dejará que sus compañeros sigan moviendo las placas tectónicas del PRM?


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