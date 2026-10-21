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El espía
    | 1 min de lectura

    Las réplicas

    Las declaraciones de Chú Vásquez siguen levantando ronchas en el oficialismo

    Las declaraciones de Chú Vásquez siguen levantando ronchas en el oficialismo. El pleito llegó al Congreso Nacional, donde Alfredo Pacheco le pidió que "modere su lenguaje".

    Desde el Senado, legisladores oficialistas también le recordaron que no conviene desconocer la trayectoria de los compañeros.

    Mientras unos disparan y otros responden, en el PRM nadie parece dispuesto a ponerse el traje de árbitro. ¿No habrá quien llame a la cordura? En política, las palabras queman puentes que mañana podrían necesitarse. Y pensar que la campaña por la candidatura presidencial ni siquiera ha comenzado formalmente.


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