¿Demasiadas coincidencias?

En política, las formas deben guardarse, aunque algunos parecen olvidarlo. Al secretario general del PLD, Johnny Pujols, se le ha visto en varias actividades de un aspirante presidencial. Una vez aclaró que fue coincidencia, pero las coincidencias siguen acumulándose. Desde el entorno de otro presidenciable ya lo señalan de hacer campaña a favor de su rival.

Simpatizar es un derecho, pero quien debe garantizar el equilibrio del proceso interno tiene que cuidar las apariencias. Porque cuando las coincidencias se repiten tanto, empiezan a parecer preferencias.