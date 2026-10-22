×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
El espía
    | 1 min de lectura

    ¿Demasiadas coincidencias?

    En política, las formas deben guardarse, aunque algunos parecen olvidarlo

    En política, las formas deben guardarse, aunque algunos parecen olvidarlo. Al secretario general del PLD, Johnny Pujols, se le ha visto en varias actividades de un aspirante presidencial. Una vez aclaró que fue coincidencia, pero las coincidencias siguen acumulándose. Desde el entorno de otro presidenciable ya lo señalan de hacer campaña a favor de su rival.

    Simpatizar es un derecho, pero quien debe garantizar el equilibrio del proceso interno tiene que cuidar las apariencias. Porque cuando las coincidencias se repiten tanto, empiezan a parecer preferencias.


    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.