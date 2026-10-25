El duelo también da likes

Al muerto lo velan en una sala; al político lo velan en seis cuentas. Hay quienes llegan a la funeraria antes que la familia, con el equipo de prensa a cuestas, y el fotógrafo ya sabe cuál es el lado bueno del ataúd.

Después viene el carrete: dieciséis fotos, a veces más. El abrazo a la viuda, la mano en el hombro del huérfano, la ceja doblada en ángulo de pena.

Del difunto, casi nunca el nombre completo; basta un "mi solidaridad con la familia" y tres emojis de velita. Antes uno iba al velorio, abrazaba y se callaba. Ahora, si no se publicó, no se sufrió.