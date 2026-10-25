×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
El espía
    | 1 min de lectura

    El duelo también da likes

    Al muerto lo velan en una sala; al político lo velan en seis cuentas

    Al muerto lo velan en una sala; al político lo velan en seis cuentas. Hay quienes llegan a la funeraria antes que la familia, con el equipo de prensa a cuestas, y el fotógrafo ya sabe cuál es el lado bueno del ataúd.

    Después viene el carrete: dieciséis fotos, a veces más. El abrazo a la viuda, la mano en el hombro del huérfano, la ceja doblada en ángulo de pena.

    Del difunto, casi nunca el nombre completo; basta un "mi solidaridad con la familia" y tres emojis de velita. Antes uno iba al velorio, abrazaba y se callaba. Ahora, si no se publicó, no se sufrió.


    TEMAS -
    • Velorio
    • Duelo

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.