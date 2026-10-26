¿Y de dónde sale tanta logística?

Para nadie es un secreto, aunque algunos quieran disimularlo, que la campaña electoral arrancó hace rato. En todos los partidos abundan los aspirantes con actos multitudinarios, encuentros en clubes, casas y hasta en el último rincón del país.

Y, como de costumbre, los compañeros no preguntan primero por las propuestas, sino por la famosa "logística". Porque mover a tanta gente cuesta, y mucho.

Pero este espía se pregunta: ¿de dónde sale tanto dinero para mantener ese ritmo? Y eso que todavía no llegamos al 2027. ¿Aguantarán esos bolsillos hasta el 2028 o veremos a más de uno quedarse sin gasolina antes de arrancar la verdadera carrera?