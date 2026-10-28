¿Y el marbete?
DGII estudia aumentar el costo del marbete, mientras sigue sin anunciarse la renovación
Los conductores dominicanos podrían recibir una sorpresa cuando vayan a renovar el marbete, raro que no lo hayan anunciado. El Espía se enteró de que la DGII contempla aumentar entre 500 y 1,000 pesos el impuesto de circulación, según una fuente de Diario Libre.
El marbete más barato pasaría de 1,500 a 2,000 pesos. Y mientras se estudia cómo cobrar más, todavía no se anuncia cuándo comenzará la renovación.
El año pasado, casi 1.8 millones de propietarios pagaron a tiempo, dejando cerca de 3,000 millones de pesos en las arcas públicas. Parece que ahora quieren recaudar todavía más.