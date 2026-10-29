¿Quién se da por aludido?

Guido Gómez Mazara volvió a lanzar una advertencia desde las propias filas del oficialismo. Esta vez pidió a los funcionarios abandonar la arrogancia, la prepotencia y la altanería si quieren que el PRM siga en el poder después de 2028.

Pero el dirigente político no mencionó nombres. Y ahí es donde el Espía se pregunta: ¿a cuáles funcionarios les estará hablando Guido? ¿Será que algunos se sienten tan seguros en sus puestos que se olvidaron de quiénes los llevaron al poder?

¿O será que algunos funcionarios se han creído "dioses aquí en la tierra" y todavía no se han dado cuenta de que el reloj político sigue corriendo? Porque, cuando las críticas salen de la propia casa, algo se está cocinando.