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El espía
    | 1 min de lectura

    ¿El PRM tiene asegurado el 2028?

    La meta del PRM para 2027 es llegar a dos millones de inscritos

    El PRM celebra que la jornada "Verifícate" haya elevado su padrón a más de un millón 600 mil militantes y aspira a llegar a dos millones en 2027. La cifra refleja la capacidad de organización y movilización territorial.

    Con semejante matrícula, algunos podrían pensar que las elecciones de 2028 están aseguradas. Sin embargo, no es lo mismo figurar en el padrón de un partido que acudir a las urnas y votar por sus candidatos.

    La historia electoral está llena de sorpresas. Los inscritos cuentan, pero los votos se ganan. ¡Que nadie confunda afiliación con victoria!

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