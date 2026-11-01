¿El PRM tiene asegurado el 2028?

El PRM celebra que la jornada "Verifícate" haya elevado su padrón a más de un millón 600 mil militantes y aspira a llegar a dos millones en 2027. La cifra refleja la capacidad de organización y movilización territorial.

Con semejante matrícula, algunos podrían pensar que las elecciones de 2028 están aseguradas. Sin embargo, no es lo mismo figurar en el padrón de un partido que acudir a las urnas y votar por sus candidatos.

La historia electoral está llena de sorpresas. Los inscritos cuentan, pero los votos se ganan. ¡Que nadie confunda afiliación con victoria!