×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
El espía
    | 1 min de lectura

    ¿Quién lo tiene tan "cansado"?

    Parece que la lucha por la Alcaldía de Santo Domingo Oeste tiene a Francisco Peña perdiendo la paciencia

    Parece que la lucha por la Alcaldía de Santo Domingo Oeste tiene a Francisco Peña perdiendo la paciencia.

    En plena entrevista radial, el alcalde soltó una perlita: "A los que quieren la alcaldía de Santo Domingo Oeste, yo se la voy a dejar, no me sigan jodiendo tanto".

    ¡Pero bueno! ¿Quiénes tienen al alcalde tan incómodo? ¿Serán los de afuera o los de su propio patio? Porque semejante expresión no sale de la nada.

    El Espía se pregunta quién le pisa tanto los talones a Peña. ¿O será que el mensaje tenía destinatario? ¡Averigüen!

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.