¿Quién lo tiene tan "cansado"?

Parece que la lucha por la Alcaldía de Santo Domingo Oeste tiene a Francisco Peña perdiendo la paciencia.

En plena entrevista radial, el alcalde soltó una perlita: "A los que quieren la alcaldía de Santo Domingo Oeste, yo se la voy a dejar, no me sigan jodiendo tanto".

¡Pero bueno! ¿Quiénes tienen al alcalde tan incómodo? ¿Serán los de afuera o los de su propio patio? Porque semejante expresión no sale de la nada.

El Espía se pregunta quién le pisa tanto los talones a Peña. ¿O será que el mensaje tenía destinatario? ¡Averigüen!