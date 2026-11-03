Saquen las calculadoras

Las obras públicas parecen haberse convertido en un tema de campaña electoral entre el oficialismo y la oposición, donde cada quien asegura tener más que exhibir.

Dos expresidentes, uno desde Santiago y otro desde Puerto Plata, sacaron sus inventarios de obras para defender sus gestiones y compararlas con el actual Gobierno.

Pero la respuesta no tardó. José Ignacio Paliza afirmó que Abinader ha realizado en Santiago obras que no se hicieron en 20 años.

A este ritmo, habrá que sacar las calculadoras para determinar quién construyó más. Porque, por lo visto, la campaña también será una guerra de números.