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    | 1 min de lectura

    Saquen las calculadoras

    Las obras públicas parecen haberse convertido en un tema de campaña electoral entre el oficialismo y la oposición

    Las obras públicas parecen haberse convertido en un tema de campaña electoral entre el oficialismo y la oposición, donde cada quien asegura tener más que exhibir.

    Dos expresidentes, uno desde Santiago y otro desde Puerto Plata, sacaron sus inventarios de obras para defender sus gestiones y compararlas con el actual Gobierno.

    Pero la respuesta no tardó. José Ignacio Paliza afirmó que Abinader ha realizado en Santiago obras que no se hicieron en 20 años.

    A este ritmo, habrá que sacar las calculadoras para determinar quién construyó más. Porque, por lo visto, la campaña también será una guerra de números.


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